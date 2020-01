António Salvador: "Rúben Amorim é o homem do momento"

Hoje às 22:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Antes de falar com os jornalistas, no relvado do Municipal de Braga, o presidente do Braga, António Salvador, levou um banho de champanhe. Depois, durante a conversa, foi derrubado e atirado ao chão por Bruno Viana. Pelo meio deixou os mais rasgados elogios ao treinador que escolheu para suceder a Sá Pinto.

"Temos jogadores fantásticos, têm feito tudo para ganhar. O futebol é isto. Esta conquista tem muito dos nossos jogadores, mas é sobretudo de um homem, que eu disse, desde a primeira hora, que seria um grande treinador, o Rúben Amorim", afirmou António Salvador.

"Sem dúvida, o Rúben Amorim é o homem do momento. O mérito é dele e dos jogadores. É a mesma equipa que preparamos no início da época. Ganhar a última edição da Taça da Liga em Braga é uma emoção grande", prosseguiu o presidente do Braga, concluindo depois assim: "O que queremos é fazer de cada jogo uma final. Agora vamos festejar e, a partir de amanhã, pensar no próximo duelo".