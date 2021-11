António Salvador: "Somos conscientes do papel de responsabilidade social que o nosso clube tem"

JN Hoje às 21:55 Facebook

O presidente do Braga esteve, este sábado, na apresentação do projeto "Filhos da Memória", que pretende providenciar todo o apoio a quem sofre de Alzheimer​​​​​​, no Hotel Vila Galé, em Braga, e destacou a preocupação do clube arsenalista nas causas sociais.

"Em primeiro lugar queremos saudar a criação da associação 'Filhos da memória', estamos certos que irá desempenhar um papel importante na nossa cidade, garantindo um suporte fulcral a todos os doentes e seus cuidadores que enfrentam grandes desafiados diariamente. Reconhecemos a importância do trabalho desenvolvido por estas associações de caráter social. Por esse motivo, o Braga marca presença e assinala o apoio de diversas formas através de ações desenvolvidas no âmbito do projeto S. C. Braga solidário", afirmou António Salvador, garantindo que o Braga continuará a ser solidário.

"Somos conscientes do papel de responsabilidade social que o nosso clube tem na nossa comunidade, como tal continuaremos a empenhar os nossos esforços para garantir que o S. C. Braga solidário continue a ter um papel importante na área social, seja através do apoio a associações ou instituições bem como no apoio direto a pessoas e famílias que se encontrem em situações de risco", concluiu.