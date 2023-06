António Silva e Gonçalo Ramos podem render mais de 80 milhões de euros

JN Ontem às 21:55 Facebook

Relatório do Observatório do Futebol avalia uma eventual transferência de António Silva e Gonçalo Ramos em mais de 80 milhões de euros por cada um dos jogadores.

O relatório publicado esta terça-feira pelo CIES - Observatório para o Futebol, coloca o defesa central e o avançado do Benfica entre os 100 jogadores que podem representar os valores de transferência mais altos no mercado de transferências do verão.

De acordo com o relatório, António Silva poderia render 98,5 milhões de euros aos cofres encarnados, e Gonçalo Ramos poderia representar um encaixe de 82,3 milhões de euros, sendo estas as hipotéticas quantias mais altas, para saídas de jogadores que não pertencem a clubes de uma das cinco ligas de topo europeias - Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e França.

A potencial transferência de Gonçalo Inácio, por parte do Sporting, poderia valer 65,4 milhões de euros, enquanto uma saída de Diogo Costa do F.C.Porto permitira a entrada de 63 milhões de euros nos cofres da SAD dos dragões.

Em especial destaque na lista está Erling Haaland. Para tirar o avançado do Manchester City, o CIES estima que o investimento realizado teria de se fixar nos 245 milhões de euros, o que faz do atacante norueguês o jogador mais valioso do mundo.