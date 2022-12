António Silva é o português mais jovem de sempre a jogar num Mundial

O central António Silva estreou-se, esta sexta-feira, num campeonato do Mundo diante da Coreia do Sul e tornou-se no português mais jovem de sempre a disputar um Mundial.

Pela primeira vez na convocatória de Fernando Santos, António Silva conseguiu um marco diante da Coreia do Sul. Uma das surpresas no onze, o central tornou-se o português mais jovem de sempre a jogar num Mundial. Com 19 anos, um mês e dois dias, o central ultrapassou o registo que era de Paulo Futre, que se estreou num Campeonato do Mundo com 20 anos e três meses, em 1986. Nuno Mendes, com 20 anos, cinco meses e nove dias, completa o pódio.