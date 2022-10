António Silva entra na história do Benfica

Rui Almeida Santos Ontem às 23:26 Facebook

É o terceiro mais jovem de sempre a marcar um golo pelos encarnados na mais importante prova de clubes da UEFA.

A uma época já de si especial, António Silva acrescentou-lhe o primeiro golo pela equipa principal, com o detalhe de o ter apontado num jogo de Liga dos Campeões. A celebração, essa, foi inspirada na consola de jogos. "Jogo muitas vezes com um colega e o festejo veio daí", contou.

O central, que completa 19 anos na próxima segunda-feira, foi o terceiro mais jovem de sempre a marcar pelo Benfica na principal prova europeia de clubes, atrás de António Simões, no longínquo ano de 1962, e de Gonçalo Guedes, em 2015.

António Silva abriu caminho ao triunfo encarnado diante da Juventus, por 4-3, que selou o sétimo apuramento do Benfica, imbatível nos 20 jogos disputados esta época, para os oitavos de final da Champions.

"Podíamos ter feito mais golos, não era necessário este sofrimento todo", disse o defesa, que ainda acredita no primeiro lugar do grupo, apesar do PSG partir em vantagem para a última ronda. "É difícil, pela diferença de golos, mas vamos tentar", prometeu.