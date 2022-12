António Silva: "Faltou sermos mais Portugal"

António Silva foi um dos jogadores que falou à imprensa após a derrota portuguesa contra a Coreia do Sul (2-1), no último jogo da fase de grupos do Mundial 2022.

"Faltou sermos mais Portugal, termos mais dinâmica no último terço. Podíamos ter marcado mais, eles marcaram numa bola parada e numa transição. Ficámos no primeiro lugar e conseguimos os oitavos de final, essa era a nossa ambição", começou por dizer António Silva. O defesa do Benfica desvalorizou a estreia em campeonatos do Mundo, mas mostrou-se orgulhoso. "Isso hoje não interessa, o que interessa é o desempenho da equipa que hoje não foi tão bom. Claro que é um orgulho enorme e estou muito feliz em estar aqui, mas o mais importante são os oitavos de final", finalizou.

Ricardo Horta, marcador do único golo de Portugal, reforçou que a derrota não muda o trajeto da equipa. "Não era o resultado que queríamos, mas conseguimos o primeiro lugar. A derrota não representa nada porque passámos em primeiro, claro que queríamos vencer mas estes jogos são muito equilibrados. A nível pessoal, era um sonho estar a disputar um Mundial, ainda para mais na minha estreia marcar um golo. Não ajudou a vitória, mas estou satisfeito", disse.

Diogo Dalot foi dos melhores em campo por Portugal, tendo assistido o golo de Ricardo Horta, e destacou a aprendizagem que a derrota irá dar. "Queriamos ter mais controlo do jogo e foi aí que falhámos. Temos que olhar para este jogo como uma aprendizagem para o futuro", destacou o lateral.

Vitinha mostrou confiança em corrigir os erros nos oitavos de final. "Saímos com uma derrota e não era esse o resultado que queríamos, tínhamos o objetivo de fazer o pleno de vitórias. O resultado é ditado por dois momentos em que não podíamos facilitar. Agora, vamos para os oitavos de final da melhor forma para corrigir estes erros", explicou.