António Silva foi o melhor defesa da Liga em setembro

António Silva viveu um mês de setembro em cheio e viu a sua qualidade ser reconhecida pelos treinadores da Liga, que o elegeram o melhor defesa da prova.

Com uma votação expressiva, António Silva, defesa central do Benfica, foi eleito pelos treinadores da Liga como o melhor defesa do mês de setembro.

O jovem, de 18 anos, recolheu 34,13% dos votos registados, ficando à frente de Tormena, do Sporting de Braga, e Leonardo Lelo, do Casa Pia, com 12,70% e 9,52% dos votos, respetivamente.

António Silva foi titular nos três jogos que o Benfica cumpriu em setembro para a Liga, tendo sido substituído nos instantes finais da vitória frente ao Marítimo por 5-0.