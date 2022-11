António Silva nos planos de Fernando Santos

André Bucho Ontem às 23:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Selecionador revela quinta-feira os 26 jogadores que vão representar Portugal no Mundial do Catar.

Duas semanas antes do primeiro jogo de Portugal no Campeonato do Mundo do Qatar, frente ao Gana, Fernando Santos dá a conhecer hoje, às 17.30 horas, na Cidade do Futebol, em Oeiras, os 26 jogadores escolhidos para representarem o país na oitava presença da equipa das quinas em fases finais do torneio, a sexta de forma consecutiva. A lista de 55 pré-convocados foi conhecida há cerca de duas semanas, pelo que o selecionador nacional terá de cortar 29 jogadores para definir os nomes finais.

Na baliza, Diogo Costa e Rui Patrício deverão ser apostas seguras, enquanto que o terceiro guarda-redes deverá recair entre Rui Silva ou José Sá. Na defesa, Cancelo e Dalot devem ocupar o flanco direito e Raphael Guerreiro e Nuno Mendes o esquerdo. No centro da defesa surgem as primeiras dúvidas. Pepe dá sinais de estar recuperado e apto para viajar, pelo que estará na lista, juntamente com Rúben Dias e Danilo. Para ocupar a última vaga estão entre os principais candidatos António Silva, Tiago Djaló ou Domingos Duarte.