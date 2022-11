António Silva, o miúdo traquina na cadeira de sonho

Começou por ser médio, tinha qualidade técnica, era resiliente e benfiquista de coração. Agora vai ao Mundial.

Em Penalva do Castelo, um concelho de sete mil habitantes do distrito de Viseu, o nome de António Silva merece respeito e carinho. Foi aí onde o defesa central do Benfica, que foi a grande novidade na convocatória da seleção para o Mundial 2022, viveu a partir dos três meses e deu os primeiros passos no futebol, depois de ter nascido na cidade do Porto.

Ainda antes de fazer sete anos, já aparecia nos treinos do SC Penalva do Castelo, um clube que agora anda pelos distritais, com o irmão Armando. Ficava fora do campo a brincar com uma bola e já aí chamava à atenção de alguns treinadores pela qualidade técnica que evidenciava. Por isso, quando começou a treinar com a equipa de sub-10, não demorou para se perceber que era melhor que os outros. "Não falava muito, era observador e cumpria tudo o que mandávamos. Se tivesse dúvidas vinha-nos perguntar discretamente. Mas fora do campo era muito irrequieto", conta, ao JN, António Pinto, um dos primeiros treinadores de António Silva. A qualidade era tanta que começou a jogar como médio. "Já se pressentia que ia chegar aos grandes palcos, era mais evoluído que os colegas e conseguia fazer tudo em campo", explica Filipe Monteiro, outro treinador do agora jovem de 19 anos. "Se ele tem razão não se fica, já em pequeno era assim", acrescenta ainda António Pinto no mesmo campo onde o agora defesa central do Benfica despontou.