António Silva só sai do Benfica por 100 milhões de euros

Principais clubes europeus seguem o jogador e o Benfica já recebeu sondagens para saída em janeiro. SAD não aceita negociar abaixo do valor da cláusula.

As boas exibições de António Silva, defesa central do Benfica, têm despertado o interesse de vários clubes de Inglaterra, Espanha, Alemanha, França e Itália.

Ao que o JN apurou, a SAD recebeu sondagens para avaliar a possibilidade de negociar o jogador, de 18 anos, já em janeiro e a resposta foi negativa. Os encarnados não pretendem analisar qualquer oferta que se cifre abaixo do valor da cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. É esse o montante estipulado no contrato do jogador que termina em 2027.