António Silva só sai pela cláusula de 100 milhões de euros

SAD do Benfica sente-se confortável do ponto de vista financeiro depois da transferência de Enzo Fernández e do dinheiro proveniente da Champions.

A SAD do Benfica, sabe o JN, prepara-se para segurar António Silva no verão, porque não se sente pressionada para transferir o jovem defesa central. O dinheiro proveniente da transferência de Enzo Fernández para o Chelsea, no valor de 121 milhões de euros, mais os prémios de prestação da equipa na Liga dos Campeões, que já atingiram os 72,5 milhões, criaram uma situação de conforto financeiro que levam os encarnados a resguardarem-se no valor da cláusula de rescisão, de 100 milhões de euros, caso alguém tente contratar António Silva.

O Borussia de Dortmund (Alemanha) foi o último clube a ser associado ao defesa central, de 19 anos, juntando-se aos nomes de PSG (França), Liverpool e Manchester City (Inglaterra) que também seguem o defesa, depois de uma ascensão vertiginosa do jogador com a conquista da titularidade, no início da época, até à chamada à seleção A portuguesa.