António Silva titular no Benfica diante do Boavista

O Benfica defronta, este sábado, no Estádio do Bessa, o Boavista em jogo a contar para a quarta jornada da Liga. César, Bruno Onyemaechi e Bruno Lourenço rendem Bracalli, Filipe Ferreira e Róbert Bozeník António Silva é a novidade no onze dos encarnados.

Para este encontro, Petit não pode contar com os lesionados Bracali, Mangas, Reisinho, Luís Santos e Yusupha. Do lado dos encarnados, Lucas Veríssimo e João Victor, com problemas físicos, bem como o castigado Otamendi, não entram nas opções de Roger Schmidt.

Onze do Boavista: César; Cannon, Sasso, Abascal; Malheiro, Sebastián Pérez, Makouta, Bruno; Bruno Lourenço, Salvador Agra, Gorré

Suplentes: João Gonçalves, Robson Reis, Ricardo Mangas, Filipe Ferreira, Watai, Joel Silva, Vukotić, Boženík, Martim Tavares

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, António Silva, Morato e Grimaldo; Florentino, Enzo, Neres, João Mário e Rafa; Gonçalo Ramos

Suplentes: Helton, Vertonghen, Bah, Ristić, Aursnes, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Musa, Henrique Araújo

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas e a arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga). O VAR será Luís Ferreira (Braga).