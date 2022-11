António Silva titular por Portugal frente à Nigéria

Portugal entra esta quinta-feira em campo (18.45 horas) para defrontar a Nigéria, em jogo de preparação para o Mundial 2022.

Onze de Portugal: Rui Patrício; Dalot, Rúben Dias, António Silva, Nuno Mendes, William, Otávio, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e André Silva;

Onze da Nigéria: Uzoho; Osayi-Samuel, Akpoguma, Ekong e Bassey; Ndidi, Aribo e Iwobi; Lookman, Simon e Moffi;

A partida tem arranque às 18.45 horas no Estádio José Alvalade, naquele que será o último desafio de Portugal antes do começo do Mundial 2022. De recordar que Cristiano Ronaldo não vai jogar devido a um problema gástrico. O setor defensivo está em destaque, depois de Fernando Santos ter referido, na conferência de imprensa de antevisão, que iria dar minutos a Pepe, que esteve até há pouco tempo lesionado, e a António Silva, que se estreia em convocatórias séniores.