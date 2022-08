Antony dá 48 horas ao Manchester United e ex-V.Guimarães pode reforçar o Chelsea

JN Hoje às 12:57 Facebook

Antony quer ver situação resolvida e dá 48 horas ao Manchester United para resolver processo de transferência com o Ajax. Edmond Tapsoba, ex central do Leixões e Vitória de Guimarães e, atualmente, ao serviço do Bayer Leverkusen, tem sido associado ao Chelsea. Dele Alli já está em Istambul para ser reforço do Besiktas, por empréstimo do Everton.

Sporting: Fim da novela. O Brest oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Islam Slimani por uma época, com mais uma de opção. O avançado argelino, que rescindiu com o Sporting, ruma à formação francesa e vai ter a terceira experiência neste país, após ter representado o Mónaco (19/20) e o Lyon (21/22).

Estoril: Shaquil Delos é reforço. O defesa, de 23 anos, chega ao Estoril por empréstimo do Nancy, da terceira divisão francesa.

Manchester United: Outro dos dossiês em cima da mesa, e talvez o mais importante, é a contratação de Antony. Ao que o Mirror apurou, o extremo brasileiro deu 24 horas aos red devils para fecharem o acordo com o Ajax, sendo que o emblema neerlandês terá negado uma proposta de 85 milhões de euros. Segundo a imprensa inglesa, o Ajax só está disposto a vender o extremo, de 22 anos, visto como uma das grandes promessas do futebol mundial, por um valor perto dos 100 milhões de euros.

Manchester United: O mercado continua ativo para os lados de Manchester com a equipa orientada por Erik ten Hag à espreita das últimas oportunidades de negócio. Esta quinta-feira, e segundo avança a Sky Sports, os "red devils" iniciaram negociações pela contratação de Martin Dubravka, do Newcastle, depois de Kevin Trapp, guardião do Eintracht Frankfurt, ter afirmado publicamente que recusou uma proposta do Manchester United.

Chelsea: Em Inglaterra fala-se que Edmond Tapsoba pode estar próximo de reforçar o Chelsea. O primeiro objetivo seria a contratação de Fofana, do Leicester, mas os "foxes" têm exigências que não agradam aos "blues" e Tapsoba pode avançar. O defesa da Burkina Faso, que de 2017 a 2019 passou por Leixões e Vitória de Guimarães já vai na quarta época ao serviço do Bayer Leverkusen.

Besiktas: O médio Dele Alli já chegou à Turquia onde vai representar o Besiktas, cedido a título de empréstimo pelo Everton até ao final da época. O internacional inglês foi recebido pelos adeptos como um autêntico herói e até orientou a claque nos cânticos. Parece ter tudo para resultar.

Barcelona: Os catalães continuam a arrumar a casa e, desta vez, foi Umtiti que recebeu "guia de marcha". O defesa-central francês, de 28 anos, campeão do mundo em 2018, foi cedido pelo Barcelona ao Lecce, de Itália, até final da temporada. O empréstimo não contempla opção de compra.