Antony rendido a Cristiano Ronaldo

O extremo brasileiro do Manchester United Antony está completamente rendido a Cristiano Ronaldo, que o tem ajudado na integração na primeira época ao serviço dos red devils.

"Desde que cheguei, Cristiano Ronaldo ajudou-me muito a sentir-me à vontade. Fala muito comigo, mesmo nos dias de jogo. Diz-me sempre para estar calmo e confiante. Ele alcançou muito no futebol, e aprendo com ele todos os dias. Sou muito grato por ter uma pessoa tão experiente ao lado a ajudar os mais jovens todos os dias", afirmou Antony aos meios de comunicação do clube.

Relativamente ao que mais o impressionou em CR7, o brasileiro tinha a resposta na ponta da língua. "A sua mentalidade, é tão muito forte. É muito inteligente. Aquela mentalidade dele, de olhar sempre para o dia seguinte, com tudo ainda por jogar, é aquilo que estou a tentar absorver e a manter para o resto da minha vida", disse o brasileiro.

PUB

Desde que chegou a Old Trafford, Antony, de 22 anos, participou em sete jogos, nos quais marcou três golos.