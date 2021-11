Antunes chora e aponta para o emblema após protestos dos adeptos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:51 Facebook

No final do jogo entre o Marítimo e o Paços de Ferreira, que terminou com um triunfo dos insulares por 2-0, Antunes, jogador dos castores, saiu do relvado em lágrimas após ouvir críticas dos adeptos.

Depois do apito final do jogo a contar para a 12.ª jornada, os jogadores do Paços de Ferreira foram até à bancada onde estavam os adeptos mas Antunes acabou por ficar irritado por críticas que terá ouvido.

O jogador teve mesmo de ser agarrado pelos companheiros de equipa e saiu do relvado em lágrimas e a apontar para o símbolo na camisola. Já na zona de entrevistas rápidas, deixou uma palavra aos apoiantes, percebendo o descontentamento.

"Percebo a atitude dos adeptos, claramente. Seria de estranhar era se os adeptos não mostrassem o seu desagrado. Só este grupo de trabalho é que pode dar a volta a este momento", afirmou o jogador de 34 anos.

Veja o momento: