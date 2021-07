Antunes troca leões por castores em dia calmo

JN Hoje às 21:07 Facebook

A transferência do lateral Antunes do Sporting para o Paços de Ferreira é a grande notícia de um dia tranquilo no mercado de transferência de verão

Sporting e Paços de Ferreira: A notícia da ida do lateral esquerdo Antunes, de 34 anos, dos leões para os pacenses foi comunicada ao mesmo tempo nas redes sociais pelos dois emblemas. Este é um regresso do defesa à Mata Real, tendo assinado vínculo válido por duas temporadas. Ao longo da carreira, Antunes, que se sagrou campeão nacional pelo conjunto leonino na época passada, representou os italianos da AS Roma, Lecce e Livorno, os gregos do Panionios, os espanhóis do Málaga e do Getafe e os ucranianos do Dínamo Kiev. Em 2020/2021 rumou ao Sporting CP, onde realizou 13 jogos.

Também esta quarta-feira, para os lados de Alvalade ficou a saber-se que o lateral-esquerdo ganês Lumor vai rumar aos gregos do Aris Salónica. A transferência do jogador, que esteve emprestado aos espanhóis do Maiorca, não vai envolver encaixe financeiro direto, mas os leões ficam com uma percentagem de uma futura venda do passe e podem receber até 500 mil euros, mediante a concretização de determinados objetivos. Lumor custou ao Sporting 2,5 milhões de euros quando se mudou do Portimomense, com o campeão nacional a ficar com metade do passe.

V. Guimarães: O avançado Noah Holm, de 20 anos, deixou os vimaranenses e reforçou os norugueses do Rosenborg. "A Vitória Sport Clube - Futebol, SAD informa que acertou a desvinculação com o jogador Noah Holm após acordo com o Rosenborg BK, clube onde o avançado de 20 anos vai prosseguir a sua carreira", lê-se no comunicado. Os vitorianos informaram ainda ter mantido 21% dos direitos económicos do ponta de lança norueguês, estando "igualmente previstos prémios de desempenho individuais e coletivos". Noah Holm reforçou a equipa principal do Vitória no verão de 2020, após ter concluído a formação nos alemães do Leipzig, e somou 250 minutos em 17 jogos oficiais.

Marítimo: O presidente Carlos Pereira confirmou a chegada do defesa-central espanhol Jorge Sáenz, por empréstimo do Valência. Na temporada transata, esteve emprestado ao Celta de Vigo, clube no qual realizou nove partidas oficiais. "Outros deverão chegar durante a semana", sublinhou Carlos Pereira, que, de imediato, descartou nomes como Tomás Podstawski, que já representou FC Porto B e Vitória de Setúbal, e Clésio Baúque, moçambicano que representou a equipa B do Benfica na época 2014/15, tendo disputado uma partida pelo plantel principal dos 'encarnados' na temporada seguinte. Saénz é a 13.ª contratação dos insulares neste arranque de temporada.

Estoril: O médio Francisco Geraldes vai deixar o Rio Ave e rumar aos canarinhos, para assinar vínculo válido por duas épocas, com os vilacondenses a ficaram com 50% do passe do jogador de 26 anos. Geraldes fez a formação no Sporting, mas foi emprestado a Moreirense, Rio Ave, Eintracht Frankfurt e AEK Atenas. Em 2020/21 seguiu para o Rio Ave, no negócio que envolveu a compra de Nuno Santos.. Na época passada disputou 38 jogos pela formação de Vila do Conde.

Também da cidade dos Arcos chega à equipa da Linha o avançado japonês Ryotaro Meshino, de 23 anos, cedido pelo Manchester City e que na época passada representou o Rio Ave. O jogador foi emprestado por um ano, ficando o Estoril com opção de compra.

Feirense: Está garantida a contratação de João Oliveira. Internacional português nos escalões de formação até aos sub-20 e, o lateral direito alinhou nas últimas três temporadas pela equipa de sub-23 do Sporting em 59 jogos, tornando-se no nono reforço do Feirense. O jogador, de 22 anos, sagrou-se campeão nacional pelo Sporting em juvenis e juniores, chegando a ser chamado por Rúben Amorim para alguns treinos da equipa principal na época passada.

Académico de Viseu: O guarda-redes senegalês Mouhamed Mbaye, de 23 anos, campeão em 2019/2020 pelo F. C. Porto, é reforço dos viseenses. O jogador terminou uma ligação aos dragões nos quais esteve desde a chegada a Portugal na época 2015/2016, então para integrar a equipa de juniores. Passou depois pela equipa B e viu Sérgio Conceição dar-lhe a oportunidade de ser campeão, ao ser utilizado durante 14 minutos no jogo da consagração frente ao Moreirense, na época 2019/2020. Mbaye é mais uma opção para a baliza do Académico de Viseu, na qual onde o técnico Zé Gomes conta com Ricardo Janota e Elísio Pais, mas o jovem guarda-redes vai ser emprestado ao Castro Daire, equipa do Campeonato de Portugal, assim que a SAD dos viseenses fechar o processo de inscrição de Domen Gril, internacional sub-21 pela Eslovénia e que já se encontra em Viseu a treinar com o plantel academista.

Vilafranquense: O defesa Simão Júnior, de 22 anos, chega por empréstimo do Estoril por uma época, ficando o clube de Vila Franca de Xira com opção de compra no final. O jogador transferiu-se já neste verão para os canarinhos, vindo do Cova da Piedade, mas não entrou nas opções do treinador.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por U.D.Vilafranquense Fut SAD (@udvilafranquense)

Chelsea: O campeão europeu contratou o guarda-redes inglês Marcus Bertinelli, de 29 anos, que terminou o vínculo com o Fulham para assinar pelos "blues" por dois anos. Bertinelli, que foi internacional sub-21, e contratualmente ligado ao Fulham durante quase toda a carreira. Pelo meio, viveu empréstimos a Croydon Athletic, Dartford, Accrington Stanley e Middlesbrough.

Crystal Palace: O defesa internacional dinamarquês Joachim Andersen, de 25 anos, foi contratado pelos ingleses aos franceses do Lyon, tendo-se vinculado à equipa do sul de Londres por cinco épocas.

Já o lateral esquerdo holandês Patrick van Aanholt deixou o Crystal palace e rumou aos turcos do Galatasaray, assinando contrato por duas temporadas.

Torino: O avançado internacional croata Marko Pjaca, de 26 anos, foi cedido pela Juventus, tendo o clube de Turim ficado com opção de compra. Este é o quinto empréstimo seguido do atacante, depois das passagens pelo Schalke, Fiorentina, Anderlcht e Génova.

Hebei Fortune: O português João Silva, de 31 anos, vai trocar de clube na China e vai representar o emblema da Superliga. O avançado chegou à China em 2019, tendo representado o Nantong Zhiyun e o Zibo Cuju, clubes da segunda divisão, e aguarda apenas o vito para viajar e ser oficalizado no Hebei Fortune. Na carreira João Silva despontou no Aves, seguindo para os ingleses do Everton, mas não jogou, acabando por ser cedido à União de Leiria e Vitória de Setúbal, contando ainda com passagens pelos italianos do Bari, Palermo e Avellino, e pelos búlgaros do Levski, regressando a Portugal, onde representou o Paços de Ferreira e Feirense.