Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 16:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Belenenses SAD Rui Pedro Soares mostrou-se, esta terça-feira, incrédulo com a decisão da assembleia-geral da Liga Portugal.

"Já tivemos propostas que não tiveram apoio de um único clube. Depois, essas propostas foram aprovadas por clubes que tinham votado contra. Nada é surpreendente. Para mim, o surpreendente foi que ao fim de dez anos há uma proposta cuja admissão foi votada. Não sei se alguma vez terá acontecido, e se aconteceu, quando foi a última vez?", começou por questionar-se Rui Pedro Soares.

Relativamente à ilegalidade da proposta apresentada pela Belenenses SAD, o presidente afirmou: "Se o que nos trouxe aqui foi a Liga reconhecer que o que se passou não se devia ter passado, para nós, é ilegal que regulamentos aplicados sejam aplicados a casos diferentes. Tenho noção que a vontade que o jogo seja repetido não interessa a todos. A direção da Liga ainda não se pronunciou, sobre se acha que o jogo deve ser repetido ou não. A ilegalidade foi razão, mas também pretexto para alguns".

Com o futuro em perspetiva, Rui Pedro Soares garante que "há que prosseguir com o mesmo entusiasmo". "A cada dificuldade o nosso entusiasmo redobra. Saio com mais vontade de desempenhar as minhas funções e conseguir que elas sejam coradas de êxito. Nunca tive problemas em enfrentar situações complicadas", referiu.