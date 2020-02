Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:41 Facebook

No jogo deste domingo, frente ao Portimonense, os adeptos presentes no Estádio Dragão fizeram questão de homenagear Marega, que na semana passada abandonou o relvado do D. Afonso Henriques depois de ter sido alvo de comentários racistas. Os apoiantes dos azuis e brancos ergueram a faixa "somos todos Marega" e o avançado agradeceu.

Veja o momento: