Sporting e Desportivo das Aves chegaram ao intervalo, em Alvalade, empatado a zero. Na estreia de Rúben Amorim no comando técnico, os leões não conseguiram chegara ao golo nos primeiros 45 minutos, contra o último classificado, que joga com nove jogadores desde os 20 minutos.