Sporting e o F.C. Porto disputam hoje o primeiro clássico de 2020 da I Liga portuguesa de futebol, com os 'dragões' a procurarem manter na 15.ª jornada o atraso para o líder Benfica. Os 'encarnados' venceram no sábado em casa do Vitória de Guimarães (1-0) e passaram a ter sete pontos de avanço sobre o F.C. Porto.

Acompanhe o jogo em direto aqui.