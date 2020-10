Tiago Rodrigues Hoje às 15:57 Facebook

Acompanhe em direto o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21, que decorre esta quinta-feira nos estúdios da RTS, em Genebra, na Suíça. O F. C. Porto, campeão nacional na última época, é a única equipa portuguesa em prova.

Veja aqui a transmissão da cerimónia em direto

Composição dos grupos:

Grupo A

- Bayern Munique (Alemanha)

- Atlético Madrid (Espanha)

Grupo B

- Real Madrid (Espanha)

- Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Grupo C

- F. C. Porto (Portugal)

- Manchester City (Inglaterra)

Grupo D

- Liverpool (Inglaterra)

- Ajax (Holanda)

Grupo E

- Sevilha (Espanha)

- Chelsea (Inglaterra)

Grupo F

- Zenit (Rússia)

- Dortmund (Alemanha)

Grupo G

- Juventus (Itália)

- Barcelona (Espanha)

Grupo H

- Paris Saint-Germain (França)

- Manchester United (Inglaterra)

Prémios da UEFA

Guarda-redes masculino do ano: Manuel Neuer (Bayern Munique / Alemanha)

Guarda-redes feminina do ano: Sarah Bouhaddi (Lyon / França)

Defesa masculino do ano: Joshua Kimmich (Bayern Munique / Alemanha)

Defesa feminina do ano: Wendie Renard (Lyon / França)

Estas são as 32 equipas que vão disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21 Foto: Twitter / UEFA

Organização dos potes:

O Pote 1 consiste no detentor do troféu, no vencedor da Liga Europa e nos campeões dos seis países com o melhor ranking que não se apuraram através da conquista das provas da UEFA em 2019/20. Os Potes 2 a 4 são determinados pelo ranking do coeficiente de clubes.

Pote 1

Bayern Munique (Alemanha), vencedor da Liga dos Campeões

Sevilha (Espanha), vencedor da Liga Europa

Real Madrid (Espanha)

Liverpool (Inglaterra)

Juventus (Itália)

Paris Saint-Germain (França)

Zenit (Rússia)

F. C. Porto (Portugal)

Pote 2

Barcelona (Espanha)

Atlético Madrid (Espanha)

Manchester City (Inglaterra)

Manchester United (Inglaterra)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Dortmund (Alemanha)

Chelsea (Inglaterra)

Ajax (Holanda)

Pote 3

Dynamo Kiev (Ucrânica)

Salzburgo (Áustria)

RB Leipzig (Alemanha)

Internazionale (Itália)

Olympiacos (Grécia)

Lázio (Itália)

Krasnodar (Rússia)

Atalanta (Itália)

Pote 4

Lokomotiv Moscovo (Rússia)

Marselha (França)

Club Brugge (Bélgica)

Mönchengladbach (Alemanha)

İstanbul Başakşehir (Turquia)

Midtjylland (Dinamarca)

Rennes (França)

Ferencváros (Hungria)

Datas dos jogos da fase de grupos:

Jornada 1: 20/21 de outubro

Jornada 2: 27/28 de outubro

Jornada 3: 3/4 de novembro

Jornada 4: 24/25 de novembro

Jornada 5: 1/2 de dezembro

Jornada 6: 8/9 de dezembro