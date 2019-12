Acompanhe o F. C. Porto - Paços de Ferreira ao minuto

Hoje às 20:40 Facebook

O F.C. Porto tenta repor, esta segunda-feira, a desvantagem de dois pontos que tem para o comandante Benfica, ao receber no estádio do Dragão o Paços de Ferreira, no encerramento da 12.ª jornada da I Liga de futebol.

