Tiago Rodrigues e Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:22 Facebook

Twitter

Partilhar

F. C. Porto e Benfica entram esta noite em campo, no Estádio do Dragão, para disputar o clássico do ano, que pode deixar tudo mais claro em relação às contas do campeonato e às 14 jornadas que restam. Acompanhe aqui todas as incidências ao minuto.