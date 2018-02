Hoje às 20:25, atualizado às 20:33 Facebook

O F. C Porto recebe o Sporting de Braga, este sábado à noite (20.30 horas), em jogo a contar para a 21ª jornada do campeonato. Hugo Miguel é o árbitro nomeado para o desafio. Nuno Almeida será o videoárbitro. Os dragões - que têm menos um jogo que os leões - ocupam a segunda posição da tabela classificativa, a um ponto do líder Sporting. O Braga segue na quarta posição, a sete pontos do clube de Alvalade.

