Hoje às 20:53, atualizado às 22:07 Facebook

Twitter

O F. C. Porto tenta reforçar esta terça-feira a liderança da I Liga portuguesa de futebol, deslocando-se ao reduto do Moreirense, em encontro da 20.ª jornada, um dia depois do empate (1-1) do Benfica no Restelo.

Acompanhe a partida AQUI