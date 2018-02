Bruno Coelho coloca Portugal em vantagem na final do Europeu

Ontem às 19:43 Facebook

Bruno Coelho, num livre direto a punir a sexta falta de Espanha, Bruno Coelho colocou Portugal a vencer, por 3-2, a segundos do fim.

Jogo de emoções fortes na final do Europeu de futsal, na Eslovénia. Ricardinho saiu lesionado, mas Portugal não desiste do sonho de ser campeão pela primeira vez na história.

Ricardinho, no primeiro minuto da final, adiantou Portugal no marcador. A um minuto do intervalo, a Espanha empatou, por intermédio de Tolrá.

Lin, na sequência de um livre, colocou a Espanha em vantagem na final do Europeu de Futsal, numa altura em que Portugal estava por cima, já na parte final da segunda parte.

A menos de dois minutos do fim, com Portugal a jogar sem guarda-redes, Bruno Coelho empatou e levou o jogo para prolongamento ao fazer o 2-2.

Portugal e Espanha disputam este sábado o título de campeão europeu de futsal, em Ljubljana, capital da Eslovénia.

Acompanhe aqui o jogo minuto a minuto.