Ao minuto: River Plate e Boca Juniors discutem Taça Libertadores em Madrid

O River Plate e o Boca Juniors, rivais argentinos de Buenos Aires, decidem este domingo em Madrid, quem será o campeão sul-americano de futebol de 2018, na segunda mão da final da 59.ª edição da Taça Libertadores.

A primeira final 100% argentina da 'Champions' da América do Sul decide-se no Estádio Santiago Bernabéu, o palco escolhido pela CONMEBOL depois de os 'hinchas' do River Plate 'atacarem' o autocarro do Boca e inviabilizarem o jogo no Monumental Nuñez.

O encontro foi, primeiramente, adiado umas horas, a 24 de novembro, depois para o dia seguinte e, em definitivo, para este domingo, em Madrid, local contestado pelo River, que queria jogar em casa, e o Boca, cuja vontade é que lhe fosse atribuído o troféu.

