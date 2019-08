Chelsea e Liverpool disputam Supertaça Europeia

Hoje às 19:56, atualizado às 19:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Liverpool, campeão europeu, e Chelsea, vencedor da Liga Europa, vão discutir mais uma final exclusivamente inglesa e procurar resgatar a Supertaça Europeia de futebol, que tem sido dominada pelas equipas espanholas na última década.

A 44.ª edição da Supertaça Europeia estará em disputa na quarta-feira, em Istambul, com 'reds' e 'blues' a discutirem a sucessão ao Atlético de Madrid, detentor do troféu arrecadado no ano passado, com uma vitória sobre o Real Madrid, por 4-2.

Acompanhe a partida AQUI.