Hoje às 18:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Sporting e Benfica disputam, esta quarta-feira, às 20.45 horas, no Estádio de Alvalade, a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, depois da vitória das "águias" no primeiro jogo, na Luz, por 2-1. O vencedor da eliminatória vai enfrentar o F. C. Porto na final, no Jamor, a 26 de maio.