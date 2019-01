Rita Salcedas e Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:54 Facebook

O F .C. Porto e o Sporting defrontam-se este sábado, às 19.45 horas, na final da Taça da Liga, em Braga. A partida vai ser apitada pelo árbitro João Pinheiro e vai, pela primeira vez, contar com dois videoárbitros, além do VAR assistente.