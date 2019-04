Hoje às 19:50 Facebook

O Benfica recebe, esta quinta-feira, às 20 horas, no Estádio da Luz, os alemães do Eintracht Frankfurt, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. O árbitro do encontro é o inglês Anthony Taylor, auxiliado pelos compatriotas Gary Beswick e Adam Nunn e com Lee Betts como quarto árbitro.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: