O Benfica defronta, esta terça-feira, às 20 horas, o AEK, em Atenas, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. As duas equipas chegam a esta partida com derrotas na primeira jornada: o Benfica perdeu 2-0 com o Bayern, na Luz, e o AEK com o Ajax, em Amesterdão, por 3-0.

Acompanhe o jogo ao minuto aqui