Sporting reduz vantagem do Benfica com golo de livre

Ontem às 20:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Benfica e Sporting defrontam-se esta quarta-feira na Luz, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. O dérbi é dirigido pelo árbitro Luís Godinho, com o auxílio de Pedro Mota e Ricardo Santos como árbitros assistentes e João Capela como quarto árbitro. No VAR está Jorge Sousa. O Benfica vai vencendo por 2-0, com golo de Gabriel na primeira parte e um autogolo de Ilori no segundo tempo. Bruno Fernandes reduziu para o Sporting através de livre direto.

Acompanhe o jogo ao minuto aqui