O F. C. Porto defronta, esta quarta-feira, às 19.45 horas, o Liverpool, em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. A partida é dirigida pelo árbitro italiano Daniele Orsato. Azuis e brancos terminaram a fase de grupos na segunda posição, atrás do Besiktas. Os birtânicos foram os mais fortes num grupo com Sevilha, Maribor e Spartak de Moscovo.

Acompanhe o jogo ao minuto aqui