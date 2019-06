Hoje às 19:39 Facebook

A Seleção Nacional defronta a Suíça, esta quarta-feira, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para as meias-finais da Liga das Nações. Cristiano Ronaldo marcou primeiro de livre direto e a Suíça empatou, já na segunda parte, de penálti, por Ricardo Rodríguez.

Acompanhe o jogo ao minuto aqui