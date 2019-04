Hoje às 20:12, atualizado às 21:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O F.C. Porto visita, esta sexta-feira, o Rio Ave com o objetivo de regressar à liderança da I Liga de futebol, a quatro jornadas do final, e pressionar o Benfica, que no domingo tem teste de fogo em Braga.

Siga em direto aqui.