O Benfica é o primeiro dos três grandes do futebol português a jogar na 20.ª jornada da Liga, visitando esta segunda-feira o Belenenses, em desafio que lhe pode valer a liderança provisória da prova.

As águias, terceiras do campeonato com 46 pontos, estão a apenas um ponto do Sporting e a dois do F.C. Porto, comandante e que tem um jogo para completar.

