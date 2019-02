Hoje às 21:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica recebe, esta segunda-feira, o Chaves, em jogo a contar para a 23ª jornada do campeonato.

Os encarnados tentam recuperar a diferença de um ponto para o líder do campeonato, o F.C. Porto, que defronta no próximo sábado no Estádio do Dragão.

Sigo o jogo ao minuto aqui.