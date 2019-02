Hoje às 17:22 Facebook

O Benfica recebe, este domingo, às 17.30 horas, no Estádio da Luz, o Nacional da Madeira, em jogo da 21.ª jornada do campeonato. Nuno Almeida será o árbitro do encontro, auxiliado por António Godinho e Paulo Ramos, e com João Malheiro Pinto e Pedro Felisberto no VAR.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: