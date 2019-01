Hoje às 18:52 Facebook

Chaves e F. C. Porto enfrentam-se esta sexta-feira, às 19 horas, no Estádio Municipal de Chaves, em jogo da 18.ª jornada do campeonato de futebol, que marca o início da segunda volta. Nuno Almeida é o árbitro nomeado, com o auxílio dos fiscais de linha António Godinho e Paulo Ramos e com Luís Godinho e Rui Teixeira no videoárbitro.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: