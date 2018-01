Ontem às 20:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Estoril e F. C. Porto defrontam-se, esta segunda-feira, pelas 21 horas, em jogo a contar para a 18.ª jornada do campeonato. Os dragões procuram recuperar a liderança do campeonato, perdida para o Sporting, que venceu o Aves por 3-0. O Estoril está no último lugar da tabela.

Acompanhe o jogo aqui