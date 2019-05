Hoje às 20:25 Facebook

F. C. Porto e Desportivo das Aves disputam, este sábado, às 20.30 horas, no Estádio do Dragão, o jogo da 32.ª jornada do campeonato. O árbitro do encontro é Hugo Miguel, assistido por Álvaro Mesquita e Ricardo Santos, e com Vasco Santos no videoárbitro.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: