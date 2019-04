Siga em direto o F. C. Porto - Chealsea na final da UEFA Youth League

Hoje às 16:51 Facebook

O F. C. Porto defronta o Chelsea, esta tarde, na final da UEFA Youth League, em Nyon, Suíça. A partida tem início às 17 horas. François Letexier é o árbitro, e Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni os assistentes.

Os sub-19 portistas chegam pela primeira vez à final da competição, ao passo que os ingleses vão à procura do terceiro título. As duas formações defrontaram-se na meia-final da última época e foram os londrinos a levar a melhor: vitória em penáltis (5-4) depois de um empate 2-2 no tempo regulamentar.

