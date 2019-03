Hoje às 20:20 Facebook

O F. C. Porto recebe, este sábado, o Marítimo, em jogo da 26.ª jornada da I Liga. Os dragões estão no segundo lugar do campeonato, em igualdade pontual (60 pontos) com o Benfica, primeiro classificado.

Acompanhe o jogo, minuto a minuto, aqui :