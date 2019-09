Hoje às 15:35 Facebook

O F. C. Porto recebe, este domingo, às 20.30 horas, no Estádio do Dragão, o Santa Clara, em encontro da sexta jornada do campeonato nacional de futebol. Luís Godinho será o árbitro do jogo, auxiliado por Rui Teixeira e Valter Rufo, sendo o 4.º árbitro Hugo Silva. O videoárbitro será Rui Oliveira e o assistente Nélson Cunha.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: