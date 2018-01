Hoje às 20:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Líder do campeonato, com 42 pontos, o F. C. Porto recebe o Vitória de Guimarães, sétimo classificado, equipa que os portistas afastaram na Taça de Portugal (4-0), embora seja tradicionalmente um adversário difícil.

Acompanhe a partida AQUI