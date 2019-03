Hoje às 19:47 Facebook

O Feirense recebe o F. C. Porto este domingo (20 horas), em jogo da 25.ª jornada da Liga. Artur Soares Dias é o árbitro da partida e Vasco Santos será o videoárbitro. Ao cabo de 24 jornadas, os dragões seguem na segunda posição, dois pontos atrás do Benfica. O Feirense, no último lugar da tabela, não vence desde a terceira jornada.

