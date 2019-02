Hoje às 19:48 Facebook

Feirense e Sporting disputam, este domingo, às 20 horas, no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira, o jogo da 21.ª jornada do campeonato. Manuel Mota é o árbitro do encontro, auxiliado por Jorge Fernandes e Nelson Cunha, e com Bruno Esteves e Rui Teixeira no VAR.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: