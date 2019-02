Hoje às 20:28 Facebook

Moreirense e F. C. Porto defrontam-se esta sexta-feira, às 20.30 horas, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em jogo da 21.ª jornada do campeonato. Jorge Sousa é o árbitro nomeado para o encontro, assistido por Nuno Manso e Valdemar Maia e com António Filipe Alves como quarto árbitro. No VAR estarão Luís Ferreira e Bruno Trindade.

Acompanhe a partida, minuto a minuto, aqui: